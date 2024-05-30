Пара рубль/доллар протестирует на прочность отметку 90 руб./$1 в четверг - "Алор Брокер"

Пара рубль/доллар протестирует на прочность отметку 90 руб./$1 в четверг, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"После нарисованного во вторник "креста", пара доллар-рубль ожидаемо развернулась вверх. В четверг она будет тестировать на прочность отметку 90 руб./$1, которая ранее была сильным препятствием для укрепления курса российской валюты. Стоит оставаться вне среднесрочных позиций на валютном рынке, поскольку поводов для существенной девальвации рубля нет, а возобновление его роста маловероятно сразу же после прохождения пика налогового периода", - пишет эксперт.

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