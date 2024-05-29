"Тинькофф Инвестиции" подтверждают нейтральную оценку акций "РусГидро", сообщается в комментарии аналитиков.

"Энергетическая компания опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2024 года. Показатели EBITDA и чистой прибыли "РусГидро" показали отрицательную динамику из-за роста операционных расходов ввиду возросших цен на топливо. Также на снижение результатов повлияло увеличение процентных расходов из-за высокой ключевой ставки и значительного объема долговых обязательств (краткосрочные займы компании выросли на 34% до 85,6 млрд рублей). При этом долговая нагрузка сохраняется на умеренном уровне. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода - 2,6х. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции "РусГидро", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.