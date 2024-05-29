Акции ConocoPhillips привлекательны для покупок в текущий момент - Freedom Finance Global

Акции ConocoPhillips привлекательны для инвестиций на текущих ценовых уровнях, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний США анонсировала соглашение о покупке крупной американской нефтедобывающей компании Marathon Oil, констатирует эксперт. Сделка носит неденежный характер. Ожидается, что в первом полном году после завершения сделки будет достигнут синергетический эффект в размере около $0,5 млрд, включая операционные и капитальные затраты. С целью снижения количества акций в обращении после выпуска дополнительных бумаг для сделки ConocoPhillips планирует провести buyback в объеме $20 млрд в течение трех лет после ее закрытия. В первый год обратный выкуп может составить $7 млрд.

"Мы оцениваем сделку нейтрально для акционеров ConocoPhillips. На наш взгляд, бумаги компании привлекательны для покупки при текущем уровне цен. Неденежный характер сделки позволит сохранить низкую долговую нагрузку, что предпочтительно в условиях высоких процентных ставок. Значительные объемы обратного выкупа позволят нивелировать увеличение количества акций в обращении в течение нескольких лет", - указывает Пигарев.

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