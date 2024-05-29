SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, исключив из него бумаги ЮГК и "Россети Центр" и добавив "Соллерс" и "Европлан".

Таким образом, в подборку вошли ЦИАН, Positive Technologies, "Черкизово", "НоваБев Групп", Globaltrans, EMC, "Софтлайн", Etalon, HeadHunter, "Соллерс", "Европлан" и MD Medical Group.

"После внепланового изменения подборки в середине марта компании средней и малой капитализации продолжили расти в цене. При этом повышение котировок было более выраженным, чем у крупнейших компаний на Московской бирже", - отмечают эксперты.

"Акции ЮГК теперь вне подборки. Мы считаем, что в ближайшее время они будут под давлением из-за риска избыточного предложения, поскольку завершится мораторий на продажу бумаг после IPO. Кроме того, мы отмечаем снижение дисконта к "Полюсу" по коэффициенту EV/EBITDA, - указывают в инвестбанке. - "Россети Центр" объявила дивиденды за 2023 год: они составят рекордные 0,0662 руб. на акцию при дивидендной доходности около 11%. Согласно бизнес-плану компании, в следующем году дивиденды не будут повышаться, и в связи с этим мы исключаем бумаги компании из подборки".

"В подборку добавлены акции "Соллерса". Мы позитивно оцениваем развитие собственного бренда автомобилей эмитента и ожидаем, что к 2028 году компания удвоит выручку. Кроме того, в ближайшие годы инвесторы могут рассчитывать на дивидендную доходность около 7-11%, - пишут аналитики инвестбанка в материале. - Также включаем акции "Европлана". Компания опубликовала хорошие результаты за 1К24: чистая прибыль выросла на 33% г/г. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года она повысится на 30% г/г, а ROE может составить 38%".

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