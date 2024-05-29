SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики включили в подборку бумаги Ozon и "Татнефти", исключили акции "Яндекса", ЮГК, "НЛМК" и расписки HeadHunter.

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Московская биржа", "ЛУКОЙЛ" , Сбербанк, "Интер РАО", "Транснефть" (прив.), "Группа Позитив", "Татнефть" и Ozon.

"В середине июня Московская биржа планирует остановить торги акциями "Яндекса" для завершения процесса их обмена. В связи с этим мы временно исключаем бумаги эмитента из подборки. "НЛМК" после долгой паузы возобновил выплату дивидендов. На этом фоне акции компании достигли нашей целевой цены, и мы убираем их из списка, - указывают эксперты инвестбанка в обзоре. - Бумаги HeadHunter значительно подорожали после публикации сильных финансовых результатов за 2023 год. Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы компании, но на текущем этапе расписки уже справедливо оценены рынком, и они покидают нашу подборку. Также мы считаем, что акции ЮГК в ближайшее время будут под давлением из-за риска избыточного предложения, поскольку завершится мораторий на продажу бумаг после IPO. Кроме того, мы отмечаем снижение дисконта к "Полюсу" по коэффициенту EV/EBITDA".

"Татнефть" рекомендовала выплатить 80% чистой прибыли за 4К23 в виде дивидендов. Это выше наших ожиданий, и мы считаем, что компания дает позитивный сигнал инвесторам, распределяя больший объем прибыли, чем раньше. В связи с этим мы возвращаем акции эмитента в подборку, - пишут эксперты SberCIB. - Ozon представил хорошие финансовые результаты за 1К24. На этом фоне мы повысили прогнозы для бизнеса компании. По нашему мнению, ключевым долгосрочным драйвером роста для компании станет развитие высокорентабельных сегментов EdTech и Fintech".

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