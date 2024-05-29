Акции НОВАТЭКа непривлекательны для покупок в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "НОВАТЭКа" не являются привлекательными для вложений в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент отправил около 200 своих сотрудников, в том числе инженеров и рабочих-монтажников, на судоверфь "Звезда" для ускорения завершения строительства танкеров-газовозов ледового класса ARC 7 (необходимы компании для отгрузок сжиженного газа с на проекте "Арктик СПГ 2"). Ожидается, отмечают эксперты, что "НОВАТЭК" может получить один танкер до конца 2024 года и еще один в начале 2025 года, при этом возможные сроки по строительству оставшихся тринадцати танкеров пока неизвестны.

"Компания продолжает сталкиваться с трудностями в части обеспечения проекта "Арктик СПГ 2" достаточным количеством газовозов. Учитывая текущую ценовую конъюнктуру на рынке СПГ и отсутствие информации по срокам завершения строительства газовозов, мы считаем, что на текущий момент акции "НОВАТЭКа" не являются инвестиционно привлекательными", - пишут аналитики сервиса в материале.

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