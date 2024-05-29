Цена нефти может подняться к $87-87,5/барр. до конца текущей недели - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $87-87,5 за баррель до конца текущей торговой недели в попытках закрыть "гэп" от 1 мая 2024 года, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

После министерской встречи в рамках сделки ОПЕК+ (состоится 2 июня в формате видеоконференции) стоимость эталонного сорта, вероятно, стабилизируется в диапазоне $81,5-89,5 за баррель, прогнозирует эксперт инвесткомпании.

"Мы ожидаем от встречи продления ограничений на добычу жидких углеводородов участниками сделки как минимум на третий квартал текущего года, но в целом не предполагаем увеличения квот на ее добычу вплоть до конца 2024 года. Вероятнее всего, министры вновь выразят свою приверженность дальнейшему регулированию мирового рынка нефти и цен на нем за счет координированных действий мировых экспортеров, - отмечает Чернов в материале. - Страны ОПЕК+ начинают сокращать квоты на добычу нефти или объемы ее экспорта, когда стоимость марки Brent опускается ниже $80 за баррель и остается там длительное время. Диапазон $80-90 за баррель считается комфортным для всех стран ОПЕК+, поэтому котировки вряд ли смогут надолго задержаться ниже $80. Но выше $90 шансы подняться все-таки есть. Этому могут способствовать очередная волна геополитического обострения на Ближнем Востоке и ускорение темпов роста китайской экономики, главного мирового потребителя нефтепродуктов".

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