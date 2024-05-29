Отчетность ВТБ за 4М24 нейтральна для цены его акций - ПСБ

Финансовые результаты ВТБ за январь-апрель 2024 года по МСФО нейтральны для котировок акций банка, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

План по чистой прибыли эмитента на текущий год (около 500 млрд руб.) благодаря разовым факторам выглядит выполнимым, отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.