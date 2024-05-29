S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5260-5320п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5260-5320 пунктов в среду, прогнозирует заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,5-0,6%, вероятно, отыгрывая неблагоприятный рост доходностей трежерис. Полагаем, что динамика акций окажется смешанной, волатильность будет повышенной на фоне умеренно негативного баланса рисков. Возможно продолжение роста в бумагах нефтегазового сектора в связи с подъемом цены на углеводородное сырье. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5260-5320 пунктов, - отмечает эксперт в обзоре. - На прошлой неделе по индексу S&P 500 был сформирован паттерн "поглощение" (Engulfing Candlestick Pattern), который зачастую приводит к развороту тенденции или к консолидации, особенно при возникновении вблизи зоны перекупленности по RSI. После появления паттерна мы наблюдали консолидацию рынка. "Быкам" рекомендуется сохранять осторожность. Бывший исторический максимум является областью сильной поддержки (около 5250-5260 пунктов). Если он будет пробит, то следующей целью станет уровень 5200 пунктов".

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