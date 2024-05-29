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29 мая 2024 года 14:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 335 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции Сбербанка с целью 335 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,74%, стоп-приказ: 312 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что банк предоставил отчетность за апрель (РСБУ). Прибыль и рентабельность ускоряются, чистая прибыль выше на 8,6%, чем годом ранее (131,1 млрд против 120,7 млрд годом ранее). "С технической точки зрения восходящий тренд продолжается, текущую коррекцию можно использовать как точку входа. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 312 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,79", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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