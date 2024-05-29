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29 мая 2024 года 14:06
Укрепление рубля ниже 90 руб./$1 не имеет фундаментального обоснования - "БКС МИ"
Укрепление рубля ниже 90 руб./$1 не имеет фундаментального обоснования, вероятно его возращение в диапазон 90-95 руб./$1 после прекращения выпуска квазивалютных облигаций и решения проблем с импортом, отмечается в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Для решения проблем с длинным фондированием и снижения процентных расходов по долгу компании перешли к выпуску квазивалютного долга, - отмечают эксперты Илья Федоров и Анатолий Трифонов. - Речь идет об облигациях, которые номинированы в долларах США, но расчеты по ним проходят в рублях. Источником финансирования покупок квазивалютных бондов стали валютные депозиты, которые конвертировались в рубли для совершения сделки. Дополнительное предложение валюты во второй половине мая привело к укреплению рубля ниже уровня 90 руб./$1". Кроме движений по капитальному счету поддержку рублю, на взгляд аналитиков, оказывают налоговый период и локальные проблемы с импортом. Текущий курс рубля ниже 90 руб./$1 фундаментально не обоснован, уверены стратеги "БКС МИ". "Прекращение выпуска квазивалютного долга быстро вернет курс в диапазон 90-95 руб./$1. Кроме того, отказ иностранных банков, в первую очередь в Турции, ОАЭ и Китае, обслуживать операции по российскому импорту в моменте оказывает поддержку рублю. По мере адаптации импортеров к этим ограничениям спрос на валюту с их стороны будет восстанавливаться. Давление на рубль может также вырасти в случае сокращения чистых продаж валюты: в июне, скорее всего, вырастут покупки валюты со стороны Минфина, а в июле - снизятся продажи валюты со стороны ЦБ", - прогнозируют Федоров и Трифонов.
Опубликовано: /Финмаркет/
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