"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку "префов" Транснефти

"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика телеграм-канала Андрея Полищука.

"Эмитент может объявить результаты по итогам 1К24. Мы ждем значительного улучшения результатов по сравнению с 4К23. Выручка вырастет за счет индексации тарифов на 7,2% с 1 января текущего года. EBITDA опередит доходы по темпам роста на фоне снижения операционных расходов, которые стандартно сокращаются по сравнению с сезонно высоким уровнем четвертого квартала. Прибыль дополнительно будет поддержана финансовыми доходами, - отмечает эксперт. - На текущей неделе совет директоров "Транснефти" может дать рекомендации по дивидендам за 2023 год. В случае сохранения коэффициента выплат в 50% дивиденды могут быть более 180 рублей на акцию, а дивидендная доходность составит 11,4%. Бумаги компании торгуются с 40%-м дисконтом по мультипликатору EV/EBITDA к историческому среднему уровню. Их потенциал может быть реализован в случае объявления промежуточных дивидендов или за счет повышения коэффициента выплат до 75%, что увеличит дивиденды до 270 рублей на акцию".

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