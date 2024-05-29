Предлагаемые Минфином изменения налогов не окажут заметного влияния на фондовый рынок - "Солид Брокер"

Предлагаемые Минфином изменения налогов не окажут заметного влияния на фондовый рынок и основные российские компании, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы, в частности, предложив повышение ставки налога на прибыль для компаний с 20% до 25%, отмечается в комментарии. Также предлагается изменить налогообложение IT-компаний: они будут платить налог на прибыль по ставке в размере 5% с начала 2025 года. В контексте отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025 года предлагается повысить для экспортеров уровень рентной нагрузки "до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями". На взгляд аналитиков "Солид Брокер", повышение налогов в целом выглядит "щадящим".

"Государство заинтересовано в росте частных инвесторов на фондовом рынке, поэтому практически не меняет для них условия, - пишут эксперты. - Расцениваем эти поправки позитивно. Рост ставок налога на прибыль для компаний также выглядит не слишком высоким и посильным для большинства компаний. Те компании, которые активно инвестируют, получают смягчение налоговой нагрузки. Вертикально-интегрированные металлурги ("НЛМК" и "Северсталь") получат скромный рост НДПИ, а производителям удобрений ("ФосАгро" и "Акрон") заменят экспортную пошлину на двукратный рост НДПИ, что практически эквивалентно в текущих условиях, т.е. для них налоговая нагрузка не изменится, а скорее просто зафиксируется. Как итог, считаем, что предлагаемые Минфином изменения налогов не окажут заметного влияния на фондовый рынок и основные компании, в то время как бюджет сможет пополниться дополнительно на 3-3,5 трлн рублей".

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