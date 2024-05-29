Возможно ослабление рубля до 90 руб./$1 к концу недели - банк "Санкт-Петербург"

Возможно ослабление рубля до 90 руб./$1 к концу недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник вновь укреплялся, но к концу дня он вернулся к уровням открытия. Налоговый период окончательно завершился, и экспортеры теперь продают более низкий объем валюты на рынке. На этом фоне сегодня курс USD/RUB находится у 88,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса остается потенциал к росту к 90 руб./$1 к концу недели", - пишут эксперты банка.

Цены на нефть во вторник существенно выросли. На взгляд аналитиков, инвесторы в первую очередь отыгрывали новости об усилении геополитического напряжения. В среду фьючерсы Brent торгуются у $84,5/барр. Впрочем, если сегодняшние данные от API вновь укажут на недельный рост запасов нефти, котировки рискуют вернуться ниже $84/барр., полагают в банке.

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