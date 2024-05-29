ПСБ сохраняет положительную оценку акций Соллерса

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Соллерса", сообщается в материале аналитиков.

"Автопроизводитель прорабатывает вопрос производства минивэнов. Акции отреагировали ростом цены более чем на 2% на эту новость. Производство намечено на 2025 год, но в целом планы по расширению линейки выглядят привлекательными. Мы сохраняем положительный взгляд на "Соллерс", считая, что эмитент делает огромный шаг на пути к локализации производства, и его бизнес будет расти по мере восстановления автомобильного рынка и благодаря уверенной стратегии развития с фокусом на импортозамещение", - пишут эксперты.

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