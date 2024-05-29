Вероятно ослабление рубля до 89,5 руб./$1 в среду - SberCIB

Вероятно ослабление рубля до 89,5 руб./$1 в среду, отмечается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Поддержка экспортеров ослабла во вторник вечером, и рубль подешевел до 88,6 руб./$1. В среду утром рубль отступил до 88,8 руб./$1. На рынке отмечается спрос на валюту на текущих уровнях, и рубль сегодня может ослабнуть до 89,5 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent подорожал во вторник на $1,12 до $84,22. По мнению аналитиков, поддержку котировкам оказали ослабление доллара и обострение напряженности на Ближнем Востоке - появились новости о нападении хуситов на судно в Красном море и продвижения израильских войск в центр Рафаха. По оценкам аналитиков инвестбанка, сегодня цена Brent может остаться в диапазоне $84-85 за баррель.

"Доходности ОФЗ во вторник снизились на 12 б. п. благодаря решению Минфина отменить еженедельные аукционы в связи с сохраняющимся давлением на рынок, - указывают эксперты. - Сегодня котировки могут оказаться стабильными".

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