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29 мая 2024 года 10:06
Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут финансовые результаты Совкомбанка и "РусГидро": - Промышленное производство в России в апреле; - Индекс потребительских цен в Германии за май; - Совкомбанк опубликует отчетность за 2023 год по МСФО; - "РусГидро" опубликует результаты за 1К24 по МСФО. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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29 мая 2024 года 12:38
Фундаментальная оценка акций "АЛРОСА" остается негативной, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Эмитент опубликовал результаты за 1К24 по РСБУ. В целом динамика оказалась хорошей и может отражать высвобождение ранее накопленных запасов. Фундаментально взгляд на бумагу остается... читать дальше
.29 мая 2024 года 12:12
"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку привилегированных акций "Транснефти", сообщается в материале аналитика телеграм-канала Андрея Полищука. "Эмитент может объявить результаты по итогам 1К24. Мы ждем значительного улучшения результатов по сравнению с 4К23. Выручка вырастет за счет... читать дальше
.29 мая 2024 года 11:47
Предлагаемые Минфином изменения налогов не окажут заметного влияния на фондовый рынок - "Солид Брокер"
Предлагаемые Минфином изменения налогов не окажут заметного влияния на фондовый рынок и основные российские компании, говорится в комментарии "Солид Брокер". Минфин внес в правительство поправки по совершенствованию налоговой системы, в частности, предложив повышение ставки налога на прибыль для... читать дальше
.29 мая 2024 года 11:24
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2023 года может составить 11%, рейтинг - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева. "Эмитент может до конца недели опубликовать результаты за 1К24 по МСФО.... читать дальше
.29 мая 2024 года 10:42
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Соллерса", сообщается в материале аналитиков. "Автопроизводитель прорабатывает вопрос производства минивэнов. Акции отреагировали ростом цены более чем на 2% на эту новость. Производство намечено на 2025 год, но в целом... читать дальше
.29 мая 2024 года 10:21
Вероятно ослабление рубля до 89,5 руб./$1 в среду, отмечается в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. "Поддержка экспортеров ослабла во вторник вечером, и рубль подешевел до 88,6 руб./$1. В среду утром рубль отступил до 88,8 руб./$1. На рынке отмечается спрос на валюту на текущих... читать дальше
.29 мая 2024 года 09:46
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 88-90 руб./$1 в течение торговой сессии среды с возможным переходом в его верхнюю часть, спекулятивные участники закладываются на дальнейшее снижение активности экспортеров, говорится в комментарии начальника отдела экономического и... читать дальше
.29 мая 2024 года 09:33
Цены ОФЗ, скорее всего, будут консолидироваться на текущих уровнях до заседания ЦБР 7 июня 2024г - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, будут консолидироваться на текущих уровнях до заседания Банка России 7 июня 2024 года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Минфин решил отменить аукционы по размещению госбумаг в... читать дальше
.29 мая 2024 года 09:19
Существуют в целом риски более глубокой коррекции на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне - один из факторов, который продолжает оказывать... читать дальше
.29 мая 2024 года 09:10
Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Азиатские фондовые индексы в основном снижаются в среду. Цены на нефть растут утром в среду. читать дальше
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