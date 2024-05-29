Цены ОФЗ, скорее всего, будут консолидироваться на текущих уровнях до заседания ЦБР 7 июня 2024г - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, будут консолидироваться на текущих уровнях до заседания Банка России 7 июня 2024 года, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Минфин решил отменить аукционы по размещению госбумаг в среду, что позволило остановить снижение котировок ОФЗ, которое продолжалось в течение последних семи торговых сессий. По итогам вторника доходность индекса гособлигаций RGBI снизилась на 1 б.п. (до 15,03% годовых). Ожидаем, что до заседания ЦБ котировки госбумаг будут консолидироваться на достигнутых минимумах, - пишет эксперт в обзоре. - Наш базовый сценарий - сохранение ключевой ставки 7 июня при повторении сигнала о возможном повышении ставки, который, скорее всего, не позволит рынку продемонстрировать значимую повышательную коррекцию. В целом инфляционные риски остаются высокими (кредитная активность в апреле, по данным регулятора, сохранялась на высоком уровне), в результате чего вероятность дополнительного повышения ставки до конца года нарастает - основной защитой от роста ставки остаются корпоративные флоатеры".

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