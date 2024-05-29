Существуют риски более глубокой коррекции рынка акций РФ - "Цифра брокер"

Существуют в целом риски более глубокой коррекции на российском фондовом рынке, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки на заседании Банка России в июне - один из факторов, который продолжает оказывать давление на рынок акций. В отчете Банка России "О чем говорят тренды" говорится, что "...в апреле дезинфляционный тренд предыдущих месяцев приостановился. Это видно как по общему ИПЦ, так и по широкому кругу аналитических показателей... . Более того, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, то для восстановления ценовой стабильности может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий". На этом фоне и, принимая во внимание повышение рыночной волатильности, Минфин заранее, не дожидаясь среды, принял решение отказаться от проведения регулярных аукционов по размещению ОФЗ, - отмечают эксперты в обзоре. - Это способствовало стабилизации на рынке ОФЗ: индекс RGBI во вторник показал незначительный рост, на 0,08%. Тем не менее надо отметить, рассуждая о волатильности на фондовом рынке, что несмотря на глубокое падение индекса RGBI и коррекцию на рынке акций в последние несколько дней, индекс волатильности RVI особо и не повысился, что говорит об отсутствии страха у инвесторов, и, как следствие, о возможности более глубокой, чем мы сейчас наблюдаем, коррекции на рынке".

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