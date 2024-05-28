"Финам" подтверждает рейтинг акций Совкомфлота на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Совкомфлота" и целевую цену на уровне 140,8 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 7,1% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Отчетность "Совкомфлота" за первый квартал 2024 года оказалась близка к ожиданиям рынка, хотя и продемонстрировала снижение выручки на 13% г/г и EBITDA на 26% г/г, - пишет аналитик Полина Щукина. - Менеджмент подтвердил политику выплаты акционерам не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Несмотря на временные сложности с приемом российских танкеров индийскими портами, компания смогла быстро решить эти проблемы. Долгосрочные контракты обеспечивают предсказуемость выручки и стабильность финансовых результатов. Прошлый год стал рекордным для компании, поэтому наши прогнозы на 2024 год уже учитывали ожидаемое снижение финансовых результатов. Текущие ставки морского фрахта на танкеры типов Aframax и Suezmax, находящиеся в распоряжении "Совкомфлота", остаются высокими по сравнению с историческими периодами. Ключевые факторы роста - стабильные объемы транспортировки грузов, высокая стоимость морского фрахта и слабый рубль".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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