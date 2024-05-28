Вероятно постепенное возвращение пары рубль/доллар в диапазон 90-92 руб./$1 - "Велес Капитал"

Вероятно постепенное возвращение пары рубль/доллар в диапазон 90-92 руб./$1 после обновления биржевого минимума с начала 2024 года (87,37 руб./$1), полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал".

"Рубль продолжает укрепление, основное влияние на него продолжает оказывать состояние платежного и торгового баланса РФ, - пишет эксперт. - Полагаем, что майское укрепление рубля во многом является результатом сильного платежного баланса за предыдущие месяцы, так как данный фактор находит свое отражение на валютном рынке с лагом в один-два месяца. Поддержку рублю оказывает не только увеличение экспорта и соответствующий приток валютной выручки, но и замедление темпов импорта и соответствующее снижение спроса на валюту импортеров. При этом замедление импорта, судя по всему, происходит не из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, а во многом за счет проблем с внешними платежами и расчетами за импорт".

Цены на нефть к концу мая уже заметно ниже весенних пиков, поэтому в летние месяцы приток валютной выручки от эскорта может замедлиться по сравнению с майским периодом, полагает Кравченко.

"Однако проблемы с расчетами за импорт, судя по всему, пока останутся в силе, что поддержит торговый баланс и курс рубля в условиях сокращения экспорта, - прогнозирует стратег. - Дополнительную поддержку рублю пока также продолжат оказывать чистые продажи валюты ЦБ. Однако чистые продажи сейчас во многом складываются за счет корректирующих операций Минфина, которые продлятся до конца июня. В этих условиях пара доллар/рубль уже в ближайшее время может обновить биржевой минимум с начала 2024 года (пока это январские 87,37 руб./$1), и какое-то время рубль, вероятно, сможет удерживать занятые позиции. Однако в дальнейшем мы ожидаем постепенного возвращения пары на уровни 90-92 руб./$1".

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