SberCIB подтверждает оценку "покупать" для акций Инарктики

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Инарктики", сообщается в материале аналитика Софии Кирсановой.

Cовет директоров эмитента в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды за 1К24 в размере 10 рублей на акцию, констатирует эксперт инвестбанка. Дивидендная доходность квартальной выплаты - 1,1%. Акционеры проголосуют по рекомендации совета директоров на ГОСА 27 июня, дата закрытия реестра - 8 июля.

"В 2023 году компания также выплатила акционерам дивиденды за первый квартал в размере 10 рублей на акцию. Кроме того, в прошлом году "Инарктика" осуществляла выплаты за первое полугодие (16 рублей) и за девять месяцев (19 рублей). Также 22 апреля 2024 года совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 10 рублей на акцию. Таким образом, совокупная выплата за прошлый год составит 55 рублей на акцию или 4,8 млрд рублей, а коэффициент дивидендных выплат достигнет 31% чистой прибыли за 2023 год по МСФО", - указывает Кирсанова.

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