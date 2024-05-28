"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают бумаги ФосАгро

"Тинькофф Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы котировок бумаг (GDR) "ФосАгро", депозитарные расписки не выглядят дешево по мультипликаторам, сообщается в материале аналитиков.

"Производитель удобрений опубликовал операционные и финансовые результаты по итогам первого квартала 2024 года. Снижение EBITDA и чистой прибыли в отчетном периоде обусловлено ростом себестоимости, в частности из-за увеличения расходов на оплату труда и действия экспортных пошлин, - отмечают эксперты. - Совет директоров "ФосАгро" предложил акционерам самим выбрать размер дивиденда за первый квартал 2024 года, проголосовав за один из вариантов: 165 рублей на акцию; 234 рубля на акцию; 309 рублей на акцию; воздержаться или проголосовать против каждого из вариантов. Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос дивидендов, пройдет 30 июня 2024 года в заочной форме".

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