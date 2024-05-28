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28 мая 2024 года 16:11
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5280-5330п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5280-5330 пунктов во вторник, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Индекс страха" VIX находится на уровне 12,49. Фьючерсы на американские фондовые индексы колеблются около нулевых отметок. Баланс рисков складывается нейтральный, волатильность ожидаем на низком уровне. Также полагаем, что спрос на аукционы по размещению двух- и пятилетних трежерис будет достаточным", - отмечает эксперт инвесткомпании. "В прошлый четверг по S&P 500 был сформирован паттерн "поглощение" (Engulfing Candlestick Pattern), который зачастую приводит к развороту тенденции или к консолидации, особенно при возникновении вблизи зоны перекупленности по RSI. Несмотря на позитивный отскок рынка в пятницу, "быкам" рекомендуется проявлять осторожность. Бывший исторический максимум является областью сильной поддержки (около 5250-5260 пунктов). Если нисходящее движение продолжится, то целью станет уровень 5200 пунктов, где пролегает 20-дневная скользящая средняя", - указывает Шмидт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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