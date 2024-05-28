SberCIB сохраняет оценку "держать" для акций КАМАЗа

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций ПАО "КАМАЗ", сообщается в материале аналитика Софии Кирсановой.

Cовокупный размер дивидендов за 2023 год составит 4,49 руб. на акцию или 3,2 млрд руб., что эквивалентно 25% чистой прибыли компании по РСБУ (12,7 млрд руб.) и полностью соответствует текущей дивидендной политике эмитента, отмечает эксперт. Дивидендная доходность с учетом текущих котировок составляет 2,6%. Акционеры проголосуют по вопросу дивидендов на ГОСА 27 июня, дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 16 июля.

"Мы оцениваем эту новость нейтрально. За 2022 год компания выплатила в виде дивидендов 25% чистой прибыли по РСБУ. Остатки денежных средств на балансе "КАМАЗа" на конец 2023 года (МСФО) в 4,5 раза превышали размер чистой прибыли по РСБУ за весь год. В свете того что в последнее время некоторые компании решили не выплачивать дивиденды, вопреки своей дивидендной политике, инвесторы позитивно отреагировали на решение совета директоров эмитента", - указывает Кирсанова.

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