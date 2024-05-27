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27 мая 2024 года 19:01

БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, ЮГК, "Татнефть", "ММК" и "Роснефть".

По мнению аналитиков, акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. Банк рекомендовал дивиденды за 12 месяцев 2023 года в размере 33,3 руб. на акцию (50% от чистой прибыли по МСФО), согласно дивидендной политике. Выплата соответствует 10,4% дивдоходности - высокий уровень для голубой фишки. "У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом, - указывают стратеги. - По итогам I квартала Сбер нарастил чистую прибыль на 11% до 397 млрд руб. Глава Сбера Герман Греф отметил, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей".

В свете высоких цен на золото, на взгляд аналитиков "БКС МИ", стоит обратить внимание на акции ЮГК. C начала года драгметалл прибавил в цене 14% и сейчас находится вблизи исторических максимумов. Поддержку котировкам оказывают ожидания смягчения монетарной политики ФРС.

"Для ЮГК рост цен на золото особенно значим: у компании не такая высокая маржинальность, как у "Полюса", например, - пишут аналитики. - За счет эффекта операционного рычага прирост цены золота дает сильный эффект на итоговый финансовый результат. Компания интересна и как ставка на опережающие сектор темпы роста производства".

Акции "Татнефти" интересны с точки зрения высокой ожидаемой дивидендной доходности на горизонте 12 месяцев (около 15%), подчеркивается далее в комментарии. Солидная дивдоходность обусловлена повышением коэффициента дивидендных выплат - по итогам 2023 г. до 71% от чистой прибыли по МСФО против 50% в предыдущие годы.

"С 2017 по 2019 годы "Татнефть" на фоне позитивной конъюнктуры на рынке поднимала коэффициент до 100% от чистой прибыли по РСБУ, - напоминают эксперты. - Учитывая высокие цены на нефть, высока вероятность, что повышенные выплаты в 2024 году сохранятся - акции в таком случае будут предлагать дивдоходность выше сектора. В I квартале 2024 года "Татнефть" нарастила чистую прибыль по РСБУ до 68,4 млрд руб. (+36% год к году)".

В секторе черной металлургии стоит обратить внимание на "ММК", полагают стратеги инвесткомпании. Компания оценена заметно дешевле конкурентов ("Северсталь" и "НЛМК"). По мнению аналитиков, это обусловлено преимущественно низкими дивидендами по итогам 2023 года.

"Более низкая дивдоходность относительно конкурентов связана с просадкой свободного денежного потока в 2023 года на 57,6% фоне роста оборотного капитала и капзатрат, - указывают стратеги. - При возвращении показателей к средним уровням последних лет FCF должен улучшиться, увеличивая дивидендную базу. Драйвером для позитивной переоценки акций "ММК" в ближайшие месяцы могут стать финансовые результаты за II квартал, а также возможные новости о возобновлении квартальных дивидендных выплат".

В свою очередь, акции "Роснефти" сейчас торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/EBITDA. Драйвером для позитивной переоценки могут стать финансовые результаты за I квартал по МСФО, а также рекомендация по дивидендам за 2023 года, отмечают эксперты "БКС МИ".

"Компания с высокой вероятностью продолжит придерживаться практики выплат 50% от чистой прибыли, что предполагает около 29 руб. на акцию (5% дивдоходности), - прогнозируют в инвесткомпании. - На горизонте 12 месяцев ожидаем, что дивдоходность может составить 10-12%. В долгосрочной перспективе актуальным драйвером для Роснефти остается развитие проекта "Восток Ойл".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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