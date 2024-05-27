Долгосрочные перспективы цены акций Аэрофлота нейтральны - "Мои Инвестиции"

Долгосрочные перспективы котировок акций "Аэрофлота" нейтральны, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Дмитрий Овчинников и Лидия Михайлова.

"Мы считаем, что в первом-третьем кварталах эмитент будет наращивать операционные и финансовые показатели, что может стать позитивным драйвером для котировок его акций, тем не менее, сохраняем нейтральный взгляд на акции в долгосрочной перспективе", - пишут эксперты в комментарии.

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