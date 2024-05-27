Рубль может укрепиться до 87,6-88 руб./$1 в начале текущей недели- Freedom Finance Global

Курс пары доллар/рубль может опуститься до уровней 87,6-88 руб./$1 в начале текущей недели, однако к ее завершению вероятен подъем до отметки 90 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Курс евро/рубль на Московской бирже в первые два торговых дня текущей недели способен опуститься к 95 руб./EUR1, но во второй половине недели возможен его обратный рост в район 97,5-98 руб./EUR1, прогнозирует эксперт инвестиционной компании.

По нашим прогнозам, в начале текущей торговой недели стоимость американского доллара может опуститься до 87,6-88 рублей, где встретит мощную область поддержки в виде годовых минимумов, а уже к ее завершению мы ожидаем коррекционного роста котировок обратно к 90 рублям за доллар. Курс единой европейской валюты на Московской бирже в первые два торговых дня текущей недели способен опуститься к 95 рублям, но во второй половине недели мы ожидаем его обратного роста в район 97,5-98 рублей.

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