Акции МТС-банка непривлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МТС-банка не являются инвестиционно привлекательными в настоящее время в сложившихся условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. Демонстрируется рост, несмотря на подъем процентных ставок, благодаря повышению эффективности операционной деятельности. Однако рост кредитного портфеля за счет нецелевого потребительского кредитования с учетом роста объемов неработающих кредитов, а также роста стоимости риска в условиях, когда Банк России как минимум не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время и размышляет об ужесточении денежно-кредитной политики, формирует долгосрочные риски касательно качества кредитного портфеля банка", - пишут эксперты в комментарии.

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