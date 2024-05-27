Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Совкомфлот", сообщается в обзоре старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"Финансовые результаты эмитента за 1К24 в целом оказали несколько лучше наших ожиданий. В рублях скорректированная чистая прибыль в первом квартале составила 18,9 млрд руб. Компания подтвердила, что намеревается распределись в виде дивидендов 50% чистой прибыли за 2023 год - такие планы предполагают размер выплат 11,3 руб. на акцию и доходность 8,5%. Если допустить, что по итогам 2024 года "Совкомфлот" направит на выплаты такую же долю чистой прибыли (это наш базовый сценарий), итоги первого квартала означают, что акционеры уже заработали дивиденды в размере 3,98 руб. на акцию, что составляет 33% прогнозного показателя, который мы моделируем на весь 2024 год", - пишет эксперт в материале.

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