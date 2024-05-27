Прибыль Европлана в 2024 году может превзойти ожидания - Альфа-банк

Рост объемов и прибыль "Европлана" в 2024 году могут превзойти ожидания, считает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Европлан" представил финансовые результаты за 1К24, отмечается в комментанрии. Чистая прибыль составила 4,4 млрд руб. (+33% г/г), чистый процентный доход компании в 1К24 вырос на 45% г/г, до 5,7 млрд руб. Менеджмент ожидает, что в 2024 году бизнес вырастет как минимум на 20% г/г, что соответствует нижней границе прогноза экспертов Альфа-банка.

"Мы расцениваем в целом результаты как сильные, - пишет Кипнис. - На наш взгляд, рост процентной маржи в 1К24 и то, что, по оценкам менеджмента, она не опустится ниже уровней 2023 года, являются позитивным сюрпризом для рынка. С учетом динамики нового бизнеса и маржи в 1К24 мы считаем, что рост объемов и прибыль в 2024 году могут превзойти ожидания. С момента IPO (29 марта) акции "Европлана" уже подорожали на 16%, показав более позитивную динамику, чем индекс Мосбиржи (+3%) и индекс финансового сектора Мосбиржи (+2%). При текущих котировках акции "Европлана" торгуются с мультипликатором P/E 2024П на уровне 6,1".

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