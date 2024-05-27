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27 мая 2024 года 14:02

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевую цену акций Европлана на уровне 1200 руб

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет целевую цену акций "Европлана" на уровне 1200 руб. за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Европлан" отчитался по МСФО за 1 квартал 2024 года, - пишут аналитики. - Чистая прибыль выросла на 33% г/г, составив 4,4 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 45% г/г, составив 5,7 млрд рублей. Объем нового бизнеса вырос на 35% и составил 56,1 млрд рублей. Рентабельность капитала (RoAETTM) составила 37,8%. Позитивно оцениваем результаты компании и сохраняем наш таргет по компании на уровне 1200 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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