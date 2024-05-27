"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sempra с прогнозной ценой $83,2

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $83,2 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Эмитент отличается от других коммунальных компаний США тем, что пока не планирует полностью фокусироваться на регулируемых коммунальных услугах и стремится сохранить относительно диверсифицированные источники доходов. Данная стратегия способствует как более высоким потенциальным темпам роста, так и сравнительно волатильным финансовым показателям, что стало заметно по результатам 1К24,- отмечает эксперт инвесткомпании. - В ближайшие годы рост потребления электричества в Техасе и благоприятная регуляторная среда в Калифорнии будут положительно влиять на бизнес Sempra, однако, по нашим оценкам, данные факторы в значительной степени уже заложены в текущую стоимость бумаг".

Sempra Energy - диверсифицированный коммунальный холдинг, занимающийся генерацией, передачей, распределением и сбытом электроэнергии и газа в штатах Калифорния и Техас. Кроме того, компания владеет объектами электроэнергии и газовой инфраструктуры в Мексике, а также управляет рядом СПГ-проектов в Северной Америке.

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