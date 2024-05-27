"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота" на фоне опубликованных компанией результатов за 1К24, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Софкомфлот" опубликовал в целом нормальные результаты за 1К24, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Текущие результаты могут говорить лишь о том, что в денежном выражении вероятный простой одних судов компенсируется более высокой ставкой на другие не подсанкционные танкеры. Только время и результаты за 2К-3К24 смогут подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Однако на первый взгляд мы не видим пропорционального падения выручки в 1К24 из-за введения санкций на часть танкеров "Совкомфлота". Допускаем двухзначную дивдоходность по итогам года. При сохранении текущих трендов и выплате дивидендов в размере 50% мы считаем, что по итогам 2024 года компания сможет сохранить двухзначную дивдоходность, хотя прибыль все-таки, скорее всего, снизится г/г из-за снижения ставок фрахта с рекордных уровней начала 2023 года. Главный риск - эскалация санкционного давления и возможности компании продолжать оказывать услуги по фрахту танкеров в этих условиях".

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