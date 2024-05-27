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27 мая 2024 года 11:01
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 88,5-90,5 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре рубль/евро -96,5-98,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Поддержкой для рубля продолжают выступать близость пика налогового периода, повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, жесткая риторика ДКП, рост объемов продаж валюты регулятором, - отмечает эксперт. - Немаловажным фактором укрепления выступает и снижение импорта на фоне сложностей с проведением платежей. Тем временем оптимизма национальной экономике, а вместе с ней и курсу рубля, способны добавить обсуждения прогнозов того, что Россия в текущем году может впервые занять более четверти мирового экспорта пшеницы. Против позиций рубля - геополитические факторы. Между тем давление на доллар способна оказать свежая макроэкономическая статистика из США, демонстрирующая признаки перегрева экономики". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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