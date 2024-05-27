"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЮГК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "Южуралзолота" (ЮГК), сообщается в обзоре аналитиков.

"Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, обещав вернуться к вопросу рассмотрению выплаты по итогам 1П24. Решение объясняется фокусом компании на дальнейшем снижении коэффициента чистого долга с 2,0х до целевых 0,8х к 2026 году. Мы ожидали дивиденды в размере чуть менее 0,03 руб./акцию c доходностью 2,6% - 50% от прибыли, скорректированной на убытки от переоценки долга, - указывают эксперты инвесткомпании. - Позитивный взгляд сохраняем: P/E в текущих ценах на уровне 7,2х ниже целевого P/E 2025п в 8,2х, который учитывает рост добычи в среднем на 20% в год в следующие три года. Основные дивиденды ожидаем с середины 2025 года на фоне роста добычи, высоких цен на золото и возможного перехода выплат на денежный поток".

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