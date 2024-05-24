Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ВК

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций МКПАО "ВК", сообщается в обзоре старшего аналитика Константина Белова.

"Эмитент представил в четверг операционные результаты за 1К24. Динамика выручки совпала с нашими ожиданиями. Отмечаем, что высокие темпы роста во всех сегментах бизнеса и увеличение рекламных доходов (+21% г/г, до 19,8 млрд руб.) стали основными факторами, способствующими хорошей динамике продаж. Компания продолжает выходить в новые рыночные ниши, активно разрабатывая новые продукты и услуги, в том числе те, которые могут заменить решения покинувших российский рынок конкурентов. Тем не менее мы считаем, что рентабельность "ВК" останется под давлением из-за активных инвестиций в эти новые продукты и направления бизнеса в течение 2024 года", - пишет эксперт.

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