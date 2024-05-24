"Финам" снизил рейтинг бумаг Ozon до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг расписок (ADS) Ozon с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги в 3894 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

"С момента публикации нашего последнего обзора бумаги компании прибавили в 23%, значительно превысив собственную справедливую стоимость. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции", - отмечает эксперт.

Ozon - платформа электронной коммерции, объединяющая маркетплейс, банк и рекламные услуги.

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