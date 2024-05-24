.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" снизил рейтинг бумаг Ozon до "продавать"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
24 мая 2024 года 14:41

"Финам" снизил рейтинг бумаг Ozon до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг расписок (ADS) Ozon с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги в 3894 рубля за штуку, что предполагает потенциал снижения 16% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

"С момента публикации нашего последнего обзора бумаги компании прибавили в 23%, значительно превысив собственную справедливую стоимость. Для расчета целевой цены мы использовали оценку по мультипликаторам P/Sales и EV/Sales на 2024 год относительно компаний-аналогов из сектора электронной коммерции", - отмечает эксперт.

Ozon - платформа электронной коммерции, объединяющая маркетплейс, банк и рекламные услуги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-OZON-ADS-РЕКОМЕНДАЦИЯ


.
Лента аналитики
24 мая 2024 года 19:00
Акции Европлана привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Европлана" привлекательны для долгосрочных вложений в текущих рыночных условиях, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "После мартовского IPO лизинговая компания представила хорошие финансовые результаты деятельности за первый квартал 2024 года, сохранив при этом высокое...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 18:39
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 174,66 гонконгского доллара (HKD) за штуку (потенциал роста составляет 46% от текущего уровня), для ADS эмитента с листингом в США прогнозная стоимость составляет $44,73 за штуку...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 18:17
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ВК
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций МКПАО "ВК", сообщается в обзоре старшего аналитика Константина Белова. "Эмитент представил в четверг операционные результаты за 1К24. Динамика выручки совпала с нашими ожиданиями. Отмечаем, что высокие темпы роста во всех...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 17:42
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), а также исключив бумаги "НоваБев Групп". Текущий состав топ-списка: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА",...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 17:12
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ЮГК
"Мои Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Южуралзолото", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "Совет директоров ЮГК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год, тем не менее, менеджмент заявил о возможном...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 16:45
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций NVIDIA до $1200
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций NVIDIA Corp. с $950 до $1200 за штуку на фоне крайне позитивной оценки квартальной отчетности и оптимистичных комментарии менеджмента эмитента относительно перспектив сегмента ИИ, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 16:16
"Финам" снизил прогнозную цену акций Baxter International до $45
"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Baxter International до $45 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30,8% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Рейтинг "покупать" для указанной бумаги был при этом...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:50
S&P 500, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 5240-5300п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 5240-5300 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "День вряд ли принесет сюрпризы инвесторам и, вероятно, пройдет спокойно в преддверии трехдневных выходных в Штатах. Баланс рисков нейтрален,...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:25
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Европлана
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Европлана", сообщается в материале аналитика телеграм-канала Светланы Аслановой. "Эмитент опубликовал хорошие финансовые результаты по МСФО за 1К24. Менеджмент видит потенциал роста чистой прибыли в текущем году на 22-35%. Ожидаем рост нового...    читать дальше
.
24 мая 2024 года 15:04
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Россети Центр
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Россети Центр" на фоне ожиданий улучшения финансовых показателей эмитента во втором полугодии текущего года, сообщается в комментарии старшего аналитика Матвея Тайца. "Компания раскрыла слабые результаты за 1К24 по МСФО. С 1 июля...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.