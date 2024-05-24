Цена нефти может снизиться до $76,5-78,5/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом снижения к уровням $76,5-78,5 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Техническая картина пока на стороне "медведей". В среднесрочной перспективе поддержку рынку могут оказать действия ОПЕК+ (до очередной встречи картеля остается всего неделя). Большинство аналитиков рынка ожидают, что ОПЕК+ продлит действующие ограничения поставок до конца 2024 года. Ранее МЭА в своем отчете отмечала, что такой сценарий приведет к дефициту предложения нефти в текущем и следующем кварталах", - отмечает Рокотянская в комментарии.

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