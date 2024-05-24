Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ГК "Сегежа"

Инвестиционной банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Сегежа групп" на фоне в целом нейтральной оценки отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале аналитика Александра Гайды.

"Представленные результаты эмитента за 1К24 по МСФО соответствуют нашим прогнозам. Снижение объемов реализации оказало давление на выручку. Оно отчасти компенсировалось ростом цен как на внешнем, так и на внутреннем рынках. При этом рентабельность выросла за счет снижения себестоимости. Значительные процентные расходы по-прежнему оказывают негативное влияние на чистую прибыль. Анонсированные правительством Китая меры по поддержке рынка недвижимости поддержат выручку во 2К24. Однако отрицательным фактором станет сезонное снижение деловой активности на строительном рынке КНР", - указывает эксперт.

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