"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: "Лонг в акциях ММК"

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью 68,8 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Открываем идею, делая ставку на то, что при нормализации FCF, "ММК" может вернуться к квартальным выплатам дивидендов и повысить их до уровня "Северстали" и "НЛМК". В данный момент наблюдается отстающая динамика в акциях эмитента относительно "Северстали" и "НЛМК", в результате чего статические спрэды "ММК"/"НЛМК" и "ММК"/"Северсталь" отклонились от своих медианных значения на два стандартных отклонения", - указывают эксперты.

"Мы считаем, что это вызвано тем, что "ММК" в отличие от "Северстали" и "НЛМК" дает дивидендную доходность существенно ниже 10% (около 5%). Компания сильно отчиталась за первый квартал 2024 года, показав рост выручки на 25%, а EBITDA - на 27%. При этом произошло снижение FCF на 40%. Net debt/EBITDA составил минус 0,47х. "Северсталь" торгуется по Р/Е = 8,12 х при 5-летних темпах роста EPS +14,1%, "НЛМК" торгуется по Р/Е = 7,28 х при 5-летних темпах роста EPS +24,7%. А "ММК" торгуется по Р/Е = 5,65 х при 5-летних темпах роста EPS +21,12%, что говорит о недооценке "ММК" относительно "Северстали" и "НЛМК", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

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