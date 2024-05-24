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24 мая 2024 года 12:41
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Совкомфлота
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций "Совкомфлота", сообщается в материале аналитиков. "Эмитент отчитался по МСФО после наложения блокирующих санкций США в начале года. Компания продемонстрировала ожидаемое снижение финансовых результатов, однако их уровень немного превысил консенсус-прогнозы. Долларовая выручка от фрахта и аренды судов за вычетом рейсовых расходов за 1К24 снизилась на 17% г/г, так как часть флота простаивала из-за санкций. Также на снижение повлиял эффект высокой базы прошлого года, когда ставки фрахта находились на рекордных уровнях, - отмечают эксперты. - После попадания компании под санкции эксперты допускали вероятность невыплаты дивидендов по итогам 2023 года, однако сейчас компания подтвердила свою политику по выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли МСФО за 2023 год. По нашим оценкам, итоговые дивиденды могут составить порядка 11,3 рубля на акцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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