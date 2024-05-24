Акции ГК "Сегежа" пока неинтересны для покупок - ПСБ

Акции "Сегежа групп" в настоящее время неинтересны для инвестиций, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Компания отчиталась за 1К24 в целом на уровне ожиданий рынка. Есть положительные изменения по операционной деятельности, сказывающиеся на восстановлении маржинальности, но в целом сохраняем осторожный взгляд на бумаги", - отмечает аналитик.

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