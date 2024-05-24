Вероятность снижения ставки ЦБР ниже 16% в 2024г незначительна - Альфа-банк

Вероятность снижения ключевой ставки Банка России ниже 16% годовых в текущем году выглядит незначительной в сложившихся условиях, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на днях отметил, что "Банк России будет предметно рассматривать опцию повышения ставки на своем июньском заседании. Жесткий комментарий стал ответом на негативные новости по инфляции", - обращает внимание эксперт.

Рынок также ждет деталей налоговых предложений правительства, отмечает Орлова. "Важным фактором, который повлияет на монетарную политику на горизонте 2025 года является налоговая реформа, проект которой Минфин должен представить до конца мая. Тогда как первоначальные ожидания были сосредоточены на возможности существенного повышения налоговой нагрузки для относительно широких групп населения - в российских СМИ речь шла о возможности повышения налогов для налогоплательщиков с доходами свыше 1 млн руб. в год, и в этом случае эта мера могла бы затронуть 7% населения России - теперь появляется больше информации, что правительство предложит повысить налоговое бремя только для состоятельных граждан, - указывает эксперт Альфа-банка. - На данный момент физлица, доходы которых подлежат ставке НДФЛ в 15%, платят в консолидированный бюджет 1,2 трлн руб. в год в виде подоходного налога, а значит, повышение ставки налога для этих налогоплательщиков до 20% может принести в бюджет порядка 0,5 трлн руб. в 2025 году; однако, такая конфигурация налоговых изменений даст слабый эффект на конечное потребление по сравнению с первоначальными ожиданиями. Если этот проект налоговой реформы будет представлен в ближайшем будущем, ряд домохозяйств могут нарастить потребление, которое они сдерживали в ожидании роста налоговой нагрузки".

"Нельзя исключать повышения ставки до 17% на заседании 7 июня. Мы также считаем, что с учетом роста инфляционных рисков, вероятность снижения ставки ниже 16% в текущем году теперь выглядит незначительной. Ждем выхода дополнительных данных по банковскому сектору и по динамике инфляции, чтобы сформировать более детальное видение по поводу траектории динамики ставки на 2024 год", - пишет Орлова в материале банка.

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