"Тинькофф Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций ГК "Сегежа"

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в материале аналитиков.

"Лесопромышленный холдинг отчитался за первый квартал 2024 года. Снижение выручки квартал к кварталу было обусловлено меньшими объемами продаж. Однако цены реализации продукции продемонстрировали некоторый рост в первом квартале 2024 года, а рост показателя OIBDA был вызван снижением себестоимости и расходов на логистику. Долговая нагрузка "Сегежи" остается высокой: на конец 1К24 соотношение чистый долг/OIBDA составило 12,4x. При этом акции компании выглядят дорого по мультипликаторам: форвардный EV/EBITDA за 2024 год составляет более 10x", - отмечают эксперты.

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