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23 мая 2024 года 18:33
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. с $950 до $1200 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева. "Компания представила очередной феноменальный квартальный отчет и сильный гайденс на этот квартал, превзойдя все ожидания инвесторов, - пишет эксперт. - Менеджмент дал позитивные прогнозы относительно спроса на свои продукты и услуги, а также касательно роста операционных затрат. Признаков замедления спроса на ИИ в среднесрочной перспективе нет. Компания остается ключевым бенефициаром ИИ-революции, быстро расширяет свою продуктовую линейку, чтобы предоставлять клиентам более комплексные продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. Продажи в Китае сильно пострадали от торговых ограничений США, и менеджмент отмечает крайне сильную конкуренцию, но сейчас доходы от КНР составляют менее 5% в общей структуре. В прошедшем квартале NVIDIA почти в три раза нарастила объемы обратного выкупа акций, объявила о повышении дивидендов в 2,5 раза и 7 июня проведет дробление акций 10-к-1 для усиления их ликвидности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NVIDIA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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