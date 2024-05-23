Freedom Finance Global повысил целевую цену акций NVIDIA Corp. с $950 до $1200 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Егора Толмачева.

"Компания представила очередной феноменальный квартальный отчет и сильный гайденс на этот квартал, превзойдя все ожидания инвесторов, - пишет эксперт. - Менеджмент дал позитивные прогнозы относительно спроса на свои продукты и услуги, а также касательно роста операционных затрат. Признаков замедления спроса на ИИ в среднесрочной перспективе нет. Компания остается ключевым бенефициаром ИИ-революции, быстро расширяет свою продуктовую линейку, чтобы предоставлять клиентам более комплексные продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью. Продажи в Китае сильно пострадали от торговых ограничений США, и менеджмент отмечает крайне сильную конкуренцию, но сейчас доходы от КНР составляют менее 5% в общей структуре. В прошедшем квартале NVIDIA почти в три раза нарастила объемы обратного выкупа акций, объявила о повышении дивидендов в 2,5 раза и 7 июня проведет дробление акций 10-к-1 для усиления их ликвидности".

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