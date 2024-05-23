SberCIB подтверждает оценку акций Мосбиржи на уровне "покупать"

SberCIB Investment Research подтверждает оценку акций "Московской биржи" на уровне "покупать" с целевой ценой 270 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Андрея Ахатова.

"Результаты Московской биржи за 1К24 по МСФО остаются сильными благодаря высоким процентным ставкам и торговой активности. Чистая прибыль выросла на 35% г/г за счёт роста комиссионных и процентных доходов. Чистые процентные доходы повысились на 48% г/г за счёт роста процентных ставок. Сохранение текущих процентных ставок более продолжительное время может поддержать результаты биржи в 2024-2025 годах", - отмечает эксперт инвестбанка.

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