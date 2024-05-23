Риски повышения ключевой ставки ЦБР выросли - Райффайзенбанк

Риски дополнительного повышения ключевой ставки ЦБР выросли, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"Инфляционное давление все еще складывается повышенным, что поддерживает ястребиный настрой ЦБ, - отмечается в комментарии экспертов. - На днях А. Заботкин отметил, что инфляция пока идет выше центральной точки прогноза ЦБ (4,3...4,8% г/г). Также зампред ЦБ указал на проинфляционные риски, связанные с инфляционными ожиданиями, которые вновь ускорились в мае. Он заявил, что альтернативный сценарий (повышение ставки, а не ее удержание) может быть предметно рассмотрен на июньском заседании ЦБ. На наш взгляд, тональность риторики ЦБ ужесточилась относительно ожиданий в начале года, но остается сопоставимой с апрельским заседанием. В нашем прогнозе пик ключевой ставки сохраняется на уровне 16%, хотя риски дополнительного повышения ключевой ставки выросли".

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