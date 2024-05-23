"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВК

"Мои Инвестиции" осторожно оценивают перспективы цены акций "ВК", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова и Полины Паниной.

"ВК" опубликовала основные показатели за I квартал 2024 года. Выручка выросла на 24% г/г до 33,8 млрд руб., что предполагает некоторое замедление роста по сравнению с показателями прошлых кварталов, - отмечают эксперты. - Основным драйвером остаются доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 21% г/г до 19,8 млрд руб. "ВК" не опубликовала данные по маржинальности бизнеса за I кв. 2024 года. В то же время мы считаем, что по итогам квартала маржинальность могла оставаться очень низкой. Компания продолжает активно инвестировать в продуктовое и технологическое развитие, в частности в контентные сервисы, магазин приложений RuStore и игровую платформу VK Play".

По оценкам аналитиков телеграм-канала, инвестиции в развитие некоторых направлений продолжат негативно влиять на рентабельность в ближайшее время. Помимо этого, сохраняется неопределенность в отношении стратегии компании в отношении создания стоимости для миноритарных акционеров. С учетом этих факторов стратеги сохраняют осторожный взгляд на акции "ВК".

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