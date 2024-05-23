"Финам" повысил рейтинг акций Techtronic Industries до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Techtronic Industries Co. с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне 121,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 22%, сообщается в материале аналитика Полины Щукиной.

"21 мая стало известно о неожиданной отставке СЕО компании Techtronic Industries Джозефа Галли-младшего. Генеральный директор покинул компанию по собственной инициативе и без разногласий с советом директором. На наш взгляд, реакция рынка на уход CEO была чересчур эмоциональной: акции снизились в стоимости на 5%. Новым генеральным директором назначен Стивен Ричман, который руководил флагманским брендом компании MILWAUKEE и обеспечил значительный рост доходов. Мы считаем, что изменение котировок - это скорее краткосрочное явление в силу смены руководства на человека изнутри компании, который хорошо знаком с ее стратегией и операционными процессами", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Techtronic Industries Co. - базирующаяся в Гонконге многонациональная компания, которая является мировым лидером в области электроинструментов и электрооборудования для наружных работ, а также техники и аксессуаров по уходу за домом и садом.

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